Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Franco Zuccalà

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto all’età di 83 anni Franco Zuccalà, volto storico di Novantesimo Minuto

Il mondo del giornalismo sportivo e quello del calcio danno tristemente addio a Franco Zuccalà. Il giornalista originario di Catania si è spento nella notte, all’età di 83 anni.

Nella sua lunghissima carriera è stato redattore per “La Sicilia”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Giornale” e “Tuttosport”, oltre ad essere stato un volto storico di “Novantesimo Minuto” e della Rai. Dal 200 era editorialista per l’agenzia Italpress. La redazione di Milannews24 porge le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi cari per la dolorosa perdita.