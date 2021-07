Lutto Costacurta, il cordoglio del Milan: «Ci uniamo al dolore di Alessandro»

E’ di oggi la notizia della scomparsa della madre di Alessandro Costacurta in seguito a un incidente stradale. Nelle ultime ore sui social si sono accavallati i messaggi di cordoglio, a cui si è da pochi minuti aggiunto anche quello del Milan, storico club di appartenenza dell’ex calciatore.

Questo il messaggio pubblicato dal club rossonero: «Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita».

Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita.

Our hearts go out to the Costacurta family following the loss of Margherita. pic.twitter.com/JjTx3unJch

— AC Milan (@acmilan) July 23, 2021