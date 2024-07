Lukaku Milan, tutta la VERITÀ sulla concorrenza del Napoli: si SCALDA un altro nome per l’attacco del Diavolo. I dettagli

Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto a SkySport per quanto riguarda l’attaccante seguito dal mercato Milan.

PAROLE – «Zirkzee in questo momento è in pausa, Dovbyk si sta riscaldando così come Lukakua ma attenzione alla guerra del tempo. Perchè Lukaku Napoli esiste ma non fino a quando non andrà via Osimhen».