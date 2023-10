Luis Enrique avverte il PSG: «Lo stimolo è il Milan, ma con lo Strasburgo è più difficile» ha detto in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del PSG Luis Enrique ha voluto motivare la sua squadra alla vigilia della partita contro lo Strasburgo e in vista della gara col Milan in Champions League.

LUIS ENRIQUE – «Qui ricominciamo prima di una partita di Champions. Spero di non ripetere quel che è successo contro il Nizza (sconfitta in casa per 2-3, ndr). Lo stimolo è la partita contro il Milan ma quella contro lo Strasburgo sarà molto più difficile. Dovrò attivarli, motivarli contro un avversario molto motivato. Questo è il problema della partita di domani»