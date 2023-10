Newcastle PSG, Luis Enrique prepara la sfida: «Nessuno voleva trovarla dalla quarta fascia». Le parole del tecnico della squadra francese

Nella conferenza stampa alla vigilia di Newcastle PSG, le altre due squadre presenti nel girone del Milan, ha parlato il tecnico Luis Enrique:

«Nessuno voleva trovare il Newcastle dalla quarta fascia. È una squadra di altissimo livello, con grandi giocatori. Pressano bene, hanno idee, sono completi. E giocheranno davanti al loro pubblico. Ho affrontato il Newcastle 26 anni fa da giocatore, fu la loro ultima apparizione in Champions: c’era un’atmosfera incredibile, è difficile giocare in quello stadio. Vinsero 3-2, segnai un gol. Sono ansioso e un po’ geloso di chi scenderà in campo»