Luis Alberto: «Milan da Scudetto. Senza la coppe sarà più facile»

Luis Alberto ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato del Milan di Allegri in ottica Scudetto

Luis Alberto, ex calciatore della Lazio, prossimo avversario del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il fantasista ha parlato di quanto sia caldo San Siro, della squadra di Allegri che può essere da Scudetto. Queste le sue parole:

SAN SIRO CALDO – «Sì, ci ho giocato tante volte e qualche volta lì ho fatto grandi partite».

MILAN DA SCUDETTO «Sì, per me è da scudetto e il derby vinto è stato un grande passo avanti. C’è Luka (Modric, ndr) che gestisce la palla, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, in mezzo sono forti. E davanti con Pulisic e Leao la qualità è tanta. Senza le coppe sarà più facile, anche se ci sono tante squadre in lotta».

GIOCATORE MIGLIORE IN SERIE A«Nico Paz. Per me lui sarà fortissimo: ha qualità, gamba, visione di gioco, fa gol. È anche cresciuto tanto fisicamente. Io dico che sarà un giocatore di alto livello».

