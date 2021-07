Luis Alberto: «Italia-Spagna? Non esiste una favorita»

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato sulle colonne de Il Messaggero della sfida di domani tra Italia e Spagna

Luis Alberto, centrocampista della Lazio e oggetto desiderio del Milan di Stefano Pioli sulla trequarti, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni de Il Messaggero. Ecco le sue parole su Italia-Spagna:

SULLA PARTITA – «Che gran partita, chi va in finale può vincere l’Europeo. Sono due squadre che giocano a pallone, ma devo essere sincero, non so proprio chi potrà vincere. E’ una partita a qualunque risultato, per me non c’è una favorita».

SULL’ITALIA – «Gli Azzurri sono forti, hanno davvero un bel centrocampo, ma lo siamo pure noi, e neanche poco. La sfida si giocherà lì, ne sono sicuro. E sono convinto che chi riuscirà a passare e andare in finale, vincerà questo Europeo».