Luis Alberto, la Lazio fissa il prezzo: ecco quanto deve pagare il Milan

Luis Alberto, la Lazio fissa il prezzo per il trequartista spagnolo. Ecco quanto deve pagare il Milan

Come riportato da Tuttosport, sembra non esserci spazio nel 4-3-3 di Sarri per Luis Alberto e proprio per questo motivo Maldini e Massara avrebbero messo proprio il nome dell’trequartista spagnolo al vertice della propria lista dei desideri per il post-Calhanoglu.

Tuttavia Lotito non fa sconti e per il cartellino del proprio fantasista chiede non meno di 40 milioni di euro.