Luis Alberto, Tare decisivo: «Mi ha fatto cambiare idea, magari a San Siro...»

Luis Alberto intervistato da La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena nel quale centra anche Igli Tare, attuale direttore sportivo del Milan

Luis Alberto ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato di diversi argomenti, ha anche risposto alla domanda relativa al suo possibile addio al calcio.

Un periodo difficile attraversato proprio nei primissimi mesi a Roma nel 2016/2017. Un momento in cui la differenza l’avrebbe fatta proprio Igli Tare, direttore sportivo del Milan, all’epoca dirigente del club capitolino.

VOLEVI SMETTERE MA TARE TI HA CONVINTO? – «Più o meno. Il primo anno alla Lazio non è stato facile, sono stati sei mesi difficili. C’è stato un momento in cui volevo smettere e tornare a casa. Mi sarei messo a giocare con gli amici, avrei forse fatto il cameriere che era il mio lavoro da ragazzo. Tare mi ha fatto cambiare idea, magari a San Siro guarderò Milan-Lazio con lui…».