Spalletti imita Pioli: ecco cosa ha fatto il tecnico – FOTO

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, si è tatuato lo scudetto vinto coi partenopei proprio come Pioli lo scorso anno

Lo scudetto è per sempre, nel cuore e sulla pelle. L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha deciso di tatuarsi la vittoria del tricolore con un disegno sul braccio sinistro. C’è lo stemma del Napoli e il tre in nero sul tricolore. Proprio come aveva fatto Pioli dopo lo scudetto vinto lo scorso anno col Milan.

Non solo: il tecnico degli azzurri si è fatto anche incidere il nome dei suoi tre figli: Samuele, Federico e Matilde.