Lucca Milan, idea per l’attacco non solo per i rossoneri. C’è anche la Roma: ultime

Con l’avvicinarsi della finestra di mercato invernale, l’attacco del Milan torna a essere sotto i riflettori. Un nome nuovo, riportato da Sky Sport, circola negli ambienti rossoneri come possibile rinforzo: si tratta di Lorenzo Lucca, l’attaccante italiano attualmente in forza al Napoli.

Lucca, l’ex Udinese e centravanti di grande stazza fisica, sta trovando poco spazio sotto la guida di Antonio Conte. Le sue opportunità potrebbero ridursi ulteriormente con il rientro dall’infortunio di Romelu Lukaku, il potente centravanti belga. Per questo motivo, il giocatore potrebbe essere disponibile a lasciare la Campania a gennaio. Il Milan e la Roma sono le due società che, secondo le indiscrezioni, starebbero valutando il suo profilo, in cerca di un nuovo innesto offensivo.

Il Veto di Pimenta: Gimenez Non Si Muove

Tuttavia, un eventuale arrivo di Lucca o di qualsiasi altro centravanti al Diavolo è strettamente legato alla potenziale partenza di Santiago Gimenez, il giovane attaccante messicano e punto di riferimento offensivo della squadra. Ed è proprio su questo fronte che arriva una smentita decisa.

L’agente di Gimenez, la potente Rafaela Pimenta, ha escluso categoricamente un addio a gennaio, come dichiarato in una intervista a ESPN. “Se la Premier lo desidera, non mi sorprende che lo desideri. Che ci sia uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste,” ha tuonato Pimenta, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi trattativa per l’immediato futuro.

La Fiducia della Dirigenza su Gimenez

L’agente ha inoltre voluto sottolineare il clima di totale fiducia e supporto ricevuto dalla dirigenza rossonera, a conferma che il progetto su Gimenez è a lungo termine. “Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive,” ha spiegato. “Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: ‘No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie’.”

Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile stratega albanese, e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto, sembrano quindi aver dato la loro benedizione alla permanenza del messicano, rendendo l’arrivo di Lorenzo Lucca molto improbabile, a meno di sviluppi inattesi o di un cambio di strategia legato a giocatori come l’efficacissimo Christian Pulisic o l’esperto Luka Modrić.