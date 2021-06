Lucas Vazquez, niente Milan: ha rinnovato con il Real Madrid

Lucas Vazquez, da tempo obiettivo di mercato del Milan, ha rinnovato fino al 2024 con il Real Madrid. Le sue dichiarazioni.

«Giocare per il Real Madrid è un grande onore e una cosa molto bella. Continuerò il mio sogno qui. Sono molto contento del mio rinnovo e di potermi godere il Real Madrid fino al 2024. Sono un giocatore cresciuto con i valori del Real Madrid e questo è qualcosa che rende molto felici me e la mia famiglia. È un grande orgoglio e una grande responsabilità. Ho giocato 240 partite per il Real Madrid e lotterò per giocare ancora di più. Quando sono arrivato qui, non avrei mai pensato di raggiungere quel numero. Sono molto contento di tutto quello che ho ottenuto».