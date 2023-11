Lucas Hernandez racconta la sfida al fratello Theo: «É vendicativo, all’andata emozioni forti»

Ai microfoni de Le Parisien, Lucas Hernandez ha parlato della sfida contro il Milan, quando ha affrontato per la prima volta il fratello Theo

«Theo è vendicativo… Sono state emozioni forti, soprattutto per i nostri familiari che erano allo stadio. E’ stato un momento unico per noi, era la prima volta che ci affrontavamo. Poi in campo non ti rendi contro però, non mi sembra di giocare contro mio fratello. Abbiamo parlato solo prima della partita»