Formigoni attacca il Milan: «Manca leadership, stagione troppo altalenante»

Le parole a Tmw Radio, di Roberto Formigoni sul Milan e di quanto sta accadendo nella società rossonera:

LE PAROLE – «È stata una stagione strana e altalenante. L’Inter è stata irraggiungibile come il Napoli lo scorso anno. Il secondo posto non è una delusione, lo è l’eliminazione contro la Roma, che avevamo battuto due volte in campionato. È stata una duplice sconfitta con prestazioni molto deludenti. Ho visto la prima a San Siro e la seconda da casa, veniva da piangere. Questo ha deluso molto i tifosi perché è stata seguita da risultati altrettanto deludenti. Quest’anno abbiamo subito una media di due gol a partita»