Luca Toni: «Ho un pensiero molto preciso sull’operato di Maldini»

Luca Toni ha fatto i complimenti a Maldini per come ha operato sul mercato e ha definito meritato il secondo posto dei rossoneri

Intervenuto sul suo canale ufficiale Tik Tok, Luca Toni, campione del mondo 2006, ha parlato della stagione del Milan e dell’operato di Paolo Maldini come direttore tecnico del Diavolo:

«Paolo sta facendo molto bene a livello dirigenziali al Milan. Ha preso giovani importanti. La mia prima presenza in A è stata contro il Milan, mi hanno marcato Maldini e Costacurta e alla fine ho scambiato la maglia proprio con Maldini. È stato il difensore più forte, gli manca il Mondiale: è strano che lo abbia vinto io e non lui. Non mi sarei mai aspettato questa stagione da parte del Milan, ma il secondo posto è decisamente meritato».