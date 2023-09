Serafini amaro: «Derby? Mazzata pesante, non pensavo che...»

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha analizzato la pesante sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così del derby:

«Dopo 4 derby persi nel 2023, pensavo tutto tranne che avremmo visto il peggiore. Il peggiore per il filo elettrico dell’Inter e che il Milan non ha mai avuto, per lo scempio totale, tattico, nell’atteggiamento. Non c’è niente e nessuno da salvare. E’ arrivata la mazzata più pesante».