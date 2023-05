Calamai: «Ecco dove vedrei bene Luis Enrique»

Luca Calamai, noto giornalista, ha parlato del futuro di Luis Enrique, accostato recentemente anche al Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Luca Calamai ha parlato così del futuro di Luis Enrique, accostato anche al Milan e ora in orbita Napoli:

«A me piacerebbe molto, credo che arricchirebbe molto il nostro calcio. Lo vedo adatto al mondo di Napoli, ha il sangue caldo ma sa come gestire la piazza. Credo che sarebbe veramente la soluzione migliore e potrebbe dare anche la forza giusta alla società per trattenere i giocatori importanti. Se fossi io a scegliere punterei fortemente su Luis Enrique».