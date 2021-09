Lotito: «Il calcio può combattere il problema delle persone smarrite»

Claudio Lotito è intervenuto in conferenza all’evento dell’Olimpico per l’accordo con il Commissario straordinario per le persone scomparse

Quest’oggi, presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’accordo stipulato tra la Lazio ed il Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse.

Per arginare il fenomeno delle persone scomparse, le parti hanno raggiunto e presentato alla stampa un’intesa ricca di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rispetto al tema illustrato. Nel corso dell’evento è stato presentato un video-spot sul fenomeno delle persone scomparse, realizzato dai produttori Massimo Di Rocco della Bartlebyfilm, da Maurizio Tuccio della Amazing Film e dal regista Giorgio Bruno per il Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse.

All'attenzione dei presenti, presso lo Stadio Olimpico di Roma, sono intervenuti il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito

Queste le sue parole del numero uno biancoceleste: