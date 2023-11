Casini sul Decreto Crescita: «Non va cancellato perchè...»

Lorenzo Casini, presidente della Lega, ha commentato la questione relativa alla cancellazione del Decreto Crescita: le parole

Intervistato dall’ANSA, Lorenzo Casini ha parlato così della possibile eliminazione del Decreto Crescita:

«Il quadro normativo deve aiutare la Serie A, togliere ora il Decreto Crescita non sarebbe il momento giusto. Aspettiamo di raccogliere dati e capire se ha funzionato o no intanto. Non è pensabile che il calcio non veda nulla di tutto quello che produce. Parliamo di oltre un miliardo di euro pagato allo Stato. Sono il problema principale. Purtroppo è un problema della Serie A, ma non è colpa della Serie A. La deresponsabilizzazione delle autorità istituzionali non è accettabile – ha spiegato – Le squadre di A un minimo di mea culpa devono farlo perché non hanno investito negli anni 80 e 90 con degli investimenti che potevano permettersi. Ma se vediamo oggi Milan e Inter il problema non è nelle risorse che ci sono, ma c’è un tema burocratico. Di incapacità dei soggetti pubblici coinvolti nell’accelerare i lavori».