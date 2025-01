Lopetegui, l’ex obiettivo della panchina rossonera è stato esonerato dal West Ham: il comunicato. Le ultimissime notizie

Il West Ham ha esonerato Lopetegui, vecchio obiettivo del Milan.

«Il West Ham United può confermare che l’allenatore Julen Lopetegui ha lasciato oggi il club. La prima metà della stagione 2024/25 non è stata in linea con le ambizioni del Club e il Club ha quindi intrapreso azioni in linea con i suoi obiettivi. Il club può confermare che anche il vice allenatore Pablo Sanz, il responsabile della prestazione Oscar Caro, l’analista capo Juan Vicente Peinado, il preparatore atletico Borja De Alba e il preparatore tecnico Edu Rubio hanno lasciato con effetto immediato. Il Consiglio desidera ringraziare Julen e il suo staff per il duro lavoro svolto durante il periodo trascorso con gli Hammers e augurare loro ogni successo per il futuro. È in corso la procedura per la nomina del sostituto. Per il momento il Club non rilascia ulteriori commenti».