Lopetegui Milan, decisione precisa del tecnico: ha rifiutato quella destinazione per un motivo

Lopetegui-Milan, il tecnico vuole i rossoneri e ha per questo rifiutato un’importantissima offerta dalla Premier League

Tra i profili seguiti dal Milan per la panchina della prossima stagione c’è anche Lopetegui, allenatore attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Wolverhampton.

Sul tecnico è spuntato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un importante retroscena: Lopetegui ha infatti rifiutato un’offerta importantissima dalla Premier League perchè ha messo come priorità l’eventuale approdo in rossonero. Prossime settimane decisive per capire come si muoverà la società rossonera.