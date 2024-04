Lopetegui Milan ipotesi sempre più concreta: trovata l’INTESA! Tutti gli aggiornamenti

Lopetegui Milan ipotesi sempre più concreta: trovata l’INTESA tra le parti in causa! Tutti gli aggiornamenti

Arrivano importanti indicazioni per quanto riguarda il futuro della panchina del Milan. In caso di doppia caduta nel giro di cinque giorni (eliminazione in Europa League e caduta nel derby del 22 aprile) il club rossonero potrebbe optare per un cambio in panchina.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Diavolo ha messo nel mirino Lopetegui. Per il tecnico spagnolo, con il quale Moncada avrebbe già avuto due incontri, ci sarebbero già stati due incontri che avrebbero portato l’intesa per un biennale. Tutto ovviamente subordinato al destino di Pioli.