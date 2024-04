Lopetegui Milan, Letizia si oppone fermamente: «Accostarlo è già un’offesa alla storia del club». Il pensiero del giornalista

Intervenuto con un editoriale per Sportitalia, il giornalista Francesco Letizia commenta i nomi accostati alla panchina del Milan, bocciando pesantemente l’ipotesi che vedrebbe Julen Lopetegui in rossonero.

IL NUOVO MILAN – «E allora più che santoni del calcio spettacolo, più che agitare la bandiera dell’ “allenatore giovane”, il nuovo Milan deve partire da qualcosa di molto più solido: questa proprietà è chiamata alla prima vera scelta importante e non può sbagliarla per nessun motivo al mondo».

DURA BOCCIATURA PER LOPETEGUI – «Anche solo leggere il nome di un Lopetegui accostato al Milan è un’offesa alla storia di un club che ha vinto 7 Coppe dei Campioni, nonché una presa in giro a un popolo intero. Se vuoi vincere, caro Gerry Cardinale, c’è solo una persona che fa per te. Quella persona che da solo, dall’annuncio manderebbe in totale allarme anche chi ha appena vinto lo scudetto».

IL PROSSIMO CAPITANO – «Chiusura sul Capitano 24/25: qualsiasi scelta venga fatta sul mercato, il Milan deve ripartire da Theo Hernandez. Non c’è cifra che deve poter far traballare la dirigenza, perché il cuore di Theo è qualcosa che non si compra da nessun’altra parte».