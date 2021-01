Longoni: «Il Real Madrid non è convinto di dare Jovic al Milan»

Andrea Longoni ha commentato il rumors di mercato che da diverso tempo vede Luka Jovic accostato al Milan. Ecco il suo pensiero

Andrea Longoni, intervenuto sul suo canale YouTube, MilanHello, ha parlato di Luka Jovic, che potrebbe arrivare al Milan in questo mercato di gennaio.

Longoni ha detto: «Il Milan pensa a Jovic per il prestito di 6 mesi o 18 mesi. La dirigenza rossonera ne ha parlato con il Real Madrid tramite il suo procuratore Fali Ramadani. Da quello che so il club spagnolo è disposto a dare via Jovic in prestito, ma è restio a darlo al Milan. Vorrebbero cederlo a una squadra che lo valorizzi al meglio. Siccome i rossoneri giocano a una punta e c’è Zlatan Ibrahimovic, il Real Madrid teme che il giocatore possa non essere valorizzato. Sappiamo inoltre che Paolo Maldini ha buoni rapporti con il Real Madrid, perciò la trattativa si potrebbe sbloccare. Il Milan per l’attacco vuole prendere un’opportunità, e ritiene che Jovic lo sia».