Longo: «Milan? Vogliamo ribaltare il risultato»

Miriam Longo è intervenuta ai canali ufficiali viola in vista della sfida della Fiorentina contro il Milan Femminile in Coppa Italia

Miriam Longo è intervenuta ai canali ufficiali viola in vista della sfida della Fiorentina contro il Milan Femminile in Coppa Italia, valevole per i quarti di finale della competizione:

«Ora ci godiamo la vittoria fino al termine della giornata, poi dobbiamo tornare a prepararci per la partita contro il Milan. Sarà un campo difficile, ma abbiamo tutta la grinta e la voglia di andare a ribaltare il risultato»