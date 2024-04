Loftus-Cheek squalificato per Milan Lecce: mossa a sorpresa di Pioli per sostituire l’inglese. A cosa pensa

Per la sfida di sabato pomeriggio a San Siro contro il Lecce Stefano Pioli dovrà fare a meno di Loftus-Cheek: l’inglese, squalificato per la prossima gara di campionato, non potrà così prendere come di consueto il suo posto alle spalle di Giroud.

Il tecnico del Milan sta già studiando la soluzione migliore per sostituire l’inglese: l’idea è quella di schierare Bennacer sulla trequarti con Adli nel mezzo in coppia con Reijnders. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.