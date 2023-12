Loftus-Cheek a Sky: «Aspetto il primo gol in casa. Il ritorno di Ibra è un bene per il Milan»

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky prima del match contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni

Ruben Loftus-Cheek a Sky prima di Milan Monza.

COME STA – «Quando giochi diverse competizioni recuperare non è facile. Stiamo bene dopo la vittoria fuori casa, siamo pronti».

PRIMO GOL IN CASA – «Lo sto aspettando, lo vedrete presto».

RITORNO DI IBRA – «È fantastico, per il club. Non ero qui quando giocava ma so che è stato un leader fantastico. Il suo ritorno è un bene per il club».