Loftus Cheek: «Il mio ruolo? Ecco dove preferisco giocare»

Il nuovo centrocampista del Milan, Ruben Loftus Cheek, si è espresso così sul ruolo che coprirà in campo con i rossoneri

Protagonista dell’ultima puntata di DAZN Heroes, Loftus Cheek racconta quale ruolo preferisce ed in quale parte del campo giocherà con il Milan.

LE PAROLE – «Ho giocato in molti ruoli durante la mia carriera, negli ultimi due anni prevalentemente in posizione difensiva e per me non era una cosa naturale. Mi è sempre piaciuto avere la palla tra i piedi, avere la libertà di creare, di essere determinante. Nelle ultime due stagioni non l’ho potuto fare, quel modo di giocare non mi rendeva felice. Ora invece gioco in una posizione dove ho più libertà, quindi mi sento bene».

