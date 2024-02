Loftus Cheek sicuro: «Questo aspetto incide su vincere o perdere, sono lontano dall’essere perfetto»

Il centrocampista del Milan, Ruben Loftus Cheek, ha parlato delle proprie caratteristiche tecniche e dei miglioramenti da fare

Intervenuto ai canali di Milan TV per il nuovo format ‘Gameplay’, Ruben Loftus Cheek si è espresso così riguardo alle proprie caratteristiche fisiche e tecniche, analizzando su cosa deve ancora migliorare. Le dichiarazioni del centrocampista rossonero.

L’IMPORTANZA DEI DUELLI INDIVIDUALI IN SERIE A – «Non solo in Serie A ma in qualsiasi campionato o partita. Soprattutto a centrocampo vuoi vincere. Ogni volta che si presentano questi duelli cerco di vincerne il più possibile anche perché credo che questo incida sul vincere o meno la partita».

COME CI SI SENTE AD ESSERE PERFETTI? – «Sono lontano dall’essere perfetto (ride ndr). Sulle trequarti la precisione conta tanto e alcune molto è molto difficile fare il passaggio giusto e la scelta giusta, ma anche eseguirlo, e dipende da dove ti trovi esattamente sul campo in quel momento. Devi decidere se effettuare un passaggio rischioso o un passaggio sicuro, ed è importante prendere la decisione giusta per creare un’opportunità. A volte puoi anche non avere il 100% di precisione di passaggi, ma se puoi raggiungerlo tanto meglio».

