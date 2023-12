Loftus-Cheek tuttofare del Milan: doppio ruolo stasera per l’inglese nella sfida contro il Newcastle. Ecco cosa farà

Questa sera il Milan scenderà in campo contro il Newcastle con un 4-3-3 che all’occorrenza potrà trasformarsi in un più fluido 4-2-3-1. Questo leggero cambiamento è dovuto alla posizione in campo di Loftus-Cheek.

L’inglese andrà a comporre la mediana con Reijnders e Musah ma, in fase offensiva, potrà spingersi in avanti e andare a giocare a ridosso di Giroud con ai lati Leao e Pulisic.