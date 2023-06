Loftus-Cheek Milan, UFFICIALE: il comunicato del club rossonero sul centrocampista in arrivo dal Chelsea. I dettagli

Ruben Loftus-Cheek è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Questo il comunicato del club rossonero sul centrocampista arrivato dal Chelsea.

COMUNICATO – «AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea FC. Il calciatore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027.Nato a Londra il 23 gennaio 1996, Ruben cresce nel Settore Giovanile del Chelsea, con cui debutta in Prima Squadra nel 2014. Veste la maglia dei Blues per 7 stagioni, intervallate dall’esperienza al Crystal Palace nel 2017/18 e da quella al Fulham nel 2020/21. Con il Chelsea totalizza 155 presenze e 13 gol, vincendo 2 Premier League, 1 Mondiale per Club, 1 Europa League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa di Lega».

