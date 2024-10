Loftus Cheek Milan, l’inglese è rientrato in gruppo verso l’Udinese. Questa sarà la scelta di Fonseca sul suo utilizzo da titolare o meno

Come riporta il CorSport, Loftus Cheek è tornato in gruppo e si candida ad un posto tra i primi undici verso Milan Udinese. L’inglese non era stato convocato contro la Fiorentina a Firenze per un fastidio fisico che è già stato superato.

Il suo impiego non è per Fonseca impossibile. Infatti, il portoghese potrebbe decidere di non schierare Abraham e tornare a giocare con tre centrocampisti dietro il tridente d’attacco composto da Leao, Morata e Pulisic.