Loftus Cheek: «Impressionato da Reijnders, è molto affamato»

Il centrocampista del Milan, Ruben Loftus Cheek, ha parlato così del suo compagno di reparto Tijjani Reijnders: le sue parole

Intervenuto al termine dell’incontro con i tifosi del Milan, Loftus Cheek ha identificato in Tijjani Reijnders il compagno di squadra che lo ha impressionato di più in queste prime settimane in rossonero.

LE PAROLE – «Tutti i ragazzi sono fantastici. Ma Tijjani (Reijnders, ndr) è molto affamato e sta facendo bene negli ultimi mesi: lui mi ha impressionato di più ed è anche un bravo ragazzo».

QUI IL RESTO DELLE DICHIARAZIONI DELL’INGLESE.