Loftus-Cheek: «Vogliamo vincere ogni partita, sia in Champions che in Serie A»

Ruben Loftus-Cheek, nuovo centrocampista del Milan, ha risposto così ad alcune domande al termine dell’incontro con i tifosi

Terminato il Meet & Greet al Milan Store, Ruben Loftus-Cheek ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti. Ecco le sue dichiarazioni registrate dalla nostra redazione di Milannews24.com.

SULL’INCONTRO CON I TIFOSI – «Molto bello incontrare i tifosi. Sono stati dei primi mesi fantastici con il Milan e riuscire a trovare la prima vittoria lunedì è stato perfetto. Adesso pensiamo a sabato, quindi tutto bene».

BUON INIZIO COL BOLOGNA – «Si è stata una partita molto difficile. Riuscire a mantenere la porta inviolata e a vincere è stato perfetto. Adesso vogliamo dare continuità e continuare a migliorarci».

SCUDETTO E OBIETTIVI – «Penso che come squadra e come singoli del Milan abbiamo il dovere di pensare di vincere: sia che sia la Champions o lo Scudetto».

SU PULISIC – «Ho giocato con Christian per un po’. E’ un top palyer e un gran talento. A Milano è una grande opportunità in cui può mostrare tutte le sue qualità e quello che sa fare. E’ stato un esordio perfetto per lui. Vogliamo spingerci a vicenda e aiutarci a vicenda per migliorare».

QUALE COMPAGNO MI HA IMPRESSIONATO DI PIÙ? – «Tutti i ragazzi sono fantastici. Ma Tijjani (Reijnders, ndr) è molto affamato e sta facendo bene negli ultimi mesi: lui mi ha impressionato di più ed è anche un bravo ragazzo».

SU PIOLI – «Abbiamo una ottima relazione e spero migliorerà quando imparerò l’italiano: al momento è ancora un po’ difficile. Spero di iniziare a imparare l’italiano presto».

FESTA CON EX COMPAGNI AL CHELSEA, ORA AL MILAN – «Siamo stati al Chelsea insieme. E’ strano festeggiare con questi compagni con cui ha giocato per un po’: è stato un bel momento».

MILANO – «E’ diverso, ora fa molto molto caldo. Ma le persone e i tifosi sono fantastici. Non vedo l’ora di giocare a San Siro e sentire la passione dei tifosi».

UN MESSAGGIO AI TIFOSI – «Vogliamo vincere ogni partita: abbiamo una grande squadra, top player. Penso che possiamo raggiungere obiettivi importanti quest’anno. Lavoreremo il più possibile e vi ringrazio per il vostro supporto nella prima sfida a Bologna e non vedo l’ora di conoscervi a San Siro».