Loftus-Cheek esalta Ibrahimovic: «Leader fantastico». E svela un RETROSCENA del loro rapporto

Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha esaltato l’importanza di Zlatan Ibrahimovic nel suo ruolo in rossonero

Durante l’intervista a Cronache di Spogliatoio, Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

IBRAHIMOVIC – «Lui è un grande aiuto da quando è arrivato in questo ruolo. È sempre fuori dallo spogliatoio, ad aspettare che passiamo, per incoraggiarci. Parla con tutti al campo, è una persona e un leader fantastico. Ti sprona a dare il massimo. Mi dice di buttarmi in area: ‘Prova, prova!’. Ed essere decisivo».

LE PAROLE DI LOFTUS-CHEEK A CRONACHE DI SPOGLIATOIO