Loftus Cheek: «Derby? Non vedo l’ora di giocare, l’Inter è sicura di sé»

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Serie A, Ruben Loftus Cheek parla del suo arrivo in Italia ed al Milan e del derby contro l’Inter di domani.

DERBY – «Ho chiesto ai miei compagni com’è l’atmosfera. Mi hanno detto che non si può spiegare a parole e che lo capirò da solo. Non vedo l’ora di giocare una partita così. So quanto è importante per i tifosi e per il club. Queste sono le partite che tutti sognano di giocare».

SULL’INTER – «Sono sicuri di sé. Sarà una partita avvincente, siamo partite forti entrambi, ci sarà un’atmosfera da sogno. E’ un onore poter giocare questa partita».

L’ARRIVO IN ITALIA – «Questa nuova vita è iniziata bene. Vivo in centro a Milano. Tomori mi sta aiutando tanto, ci conosciamo da tanto. Mi ha aiutato soprattutto a capire cosa significa giocare nel Milan. Ora poi è arrivato anche Pulisic. E’ più facile ambientarsi quando conosci qualcuno. Sono contento di averli qui al mio fianco».