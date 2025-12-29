Loftus-Cheek, piovono conferme: forte interesse in Serie A ma Allegri fa muro. Ecco perchè

Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è nel mirino della Lazio per gennaio ma Massimiliano Allegri non ha nessuna intenzione di privarsi dell’inglese

Il calciomercato invernale è alle porte e la Lazio di Maurizio Sarri inizia a tessere la tela per rinforzare un centrocampo che necessita di nuova linfa e fisicità. Secondo quanto approfondito questo pomeriggio dalla redazione di Sky Sport 24, il club biancoceleste ha messo nel mirino una figura specifica: una mezzala di inserimento che conosca già i dettami tattici del “Comandante”.

Il prescelto: Ruben Loftus-Cheek

Il nome che accende i desideri della dirigenza capitolina è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha vissuto la sua miglior stagione realizzativa proprio sotto la guida di Sarri ai tempi del Chelsea, e tra i due vige ancora un rapporto di stima profonda.

Il muro rossonero: Nonostante il forte interesse laziale, l’operazione appare in salita. Il Milan non sembra intenzionato a privarsi del suo numero 8, considerato un perno da Massimiliano Allegri . La sua titolarità nel recente 3-0 contro il Verona conferma quanto il club di via Aldo Rossi punti su di lui per la volata scudetto del 2026.

Se la pista inglese dovesse restare chiusa, la Lazio guarda con attenzione in casa Atalanta. Sulla lista ci sono Lazar Samardžić, talento purissimo ancora in cerca della consacrazione definitiva, e Marco Brescianini, profilo che piace per duttilità e dinamismo.

Non solo centrocampo

Il mercato della Lazio non si fermerà alla mediana. Molto dipenderà dal futuro di Taty Castellanos: in caso di una sua partenza, i biancocelesti dovranno intervenire con decisione anche nel reparto offensivo per regalare a Sarri i gol necessari per la corsa europea in campionato.