Calciomercato
Loftus-Cheek, piovono conferme: forte interesse in Serie A ma Allegri fa muro. Ecco perchè
Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è nel mirino della Lazio per gennaio ma Massimiliano Allegri non ha nessuna intenzione di privarsi dell’inglese
Il calciomercato invernale è alle porte e la Lazio di Maurizio Sarri inizia a tessere la tela per rinforzare un centrocampo che necessita di nuova linfa e fisicità. Secondo quanto approfondito questo pomeriggio dalla redazione di Sky Sport 24, il club biancoceleste ha messo nel mirino una figura specifica: una mezzala di inserimento che conosca già i dettami tattici del “Comandante”.
Il prescelto: Ruben Loftus-Cheek
Il nome che accende i desideri della dirigenza capitolina è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha vissuto la sua miglior stagione realizzativa proprio sotto la guida di Sarri ai tempi del Chelsea, e tra i due vige ancora un rapporto di stima profonda.
- Il muro rossonero: Nonostante il forte interesse laziale, l’operazione appare in salita. Il Milan non sembra intenzionato a privarsi del suo numero 8, considerato un perno da Massimiliano Allegri. La sua titolarità nel recente 3-0 contro il Verona conferma quanto il club di via Aldo Rossi punti su di lui per la volata scudetto del 2026.
- Le alternative in Serie A: Se la pista inglese dovesse restare chiusa, la Lazio guarda con attenzione in casa Atalanta. Sulla lista ci sono Lazar Samardžić, talento purissimo ancora in cerca della consacrazione definitiva, e Marco Brescianini, profilo che piace per duttilità e dinamismo.
Non solo centrocampo
Il mercato della Lazio non si fermerà alla mediana. Molto dipenderà dal futuro di Taty Castellanos: in caso di una sua partenza, i biancocelesti dovranno intervenire con decisione anche nel reparto offensivo per regalare a Sarri i gol necessari per la corsa europea in campionato.