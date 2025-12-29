 Loftus-Cheek, piovono conferme: forte interesse...
Connect with us

Calciomercato

Loftus-Cheek, piovono conferme: forte interesse in Serie A ma Allegri fa muro. Ecco perchè

Published

5 secondi ago

on

By

Loftus-Cheek

Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è nel mirino della Lazio per gennaio ma Massimiliano Allegri non ha nessuna intenzione di privarsi dell’inglese

Il calciomercato invernale è alle porte e la Lazio di Maurizio Sarri inizia a tessere la tela per rinforzare un centrocampo che necessita di nuova linfa e fisicità. Secondo quanto approfondito questo pomeriggio dalla redazione di Sky Sport 24, il club biancoceleste ha messo nel mirino una figura specifica: una mezzala di inserimento che conosca già i dettami tattici del “Comandante”.

Il prescelto: Ruben Loftus-Cheek

Il nome che accende i desideri della dirigenza capitolina è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha vissuto la sua miglior stagione realizzativa proprio sotto la guida di Sarri ai tempi del Chelsea, e tra i due vige ancora un rapporto di stima profonda.

  • Il muro rossonero: Nonostante il forte interesse laziale, l’operazione appare in salita. Il Milan non sembra intenzionato a privarsi del suo numero 8, considerato un perno da Massimiliano Allegri. La sua titolarità nel recente 3-0 contro il Verona conferma quanto il club di via Aldo Rossi punti su di lui per la volata scudetto del 2026.
  • Le alternative in Serie A: Se la pista inglese dovesse restare chiusa, la Lazio guarda con attenzione in casa Atalanta. Sulla lista ci sono Lazar Samardžić, talento purissimo ancora in cerca della consacrazione definitiva, e Marco Brescianini, profilo che piace per duttilità e dinamismo.

Non solo centrocampo

Il mercato della Lazio non si fermerà alla mediana. Molto dipenderà dal futuro di Taty Castellanos: in caso di una sua partenza, i biancocelesti dovranno intervenire con decisione anche nel reparto offensivo per regalare a Sarri i gol necessari per la corsa europea in campionato.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.