Calciomercato
Loftus-Cheek di fronte a un bivio: dalle sirene della Serie A al sogno Mondiale con l’Inghilterra. La posizione di Tare e Allegri
Loftus-Cheek si trova probabilmente ad un bivio decisivo della propria carriera: permanenza al Milan o addio?
Il futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan è diventato un vero e proprio enigma tattico e contrattuale. Nonostante sia considerato un elemento di spessore da Massimiliano Allegri, il centrocampista inglese vive un momento di riflessione profonda: da un lato la stima dei compagni, con Adrien Rabiot che lo definisce “sottovalutato”, dall’altro la necessità di trovare una continuità che finora è mancata a causa dei troppi infortuni.
Loftus-Cheek, la missione Mondiale e il bivio rinnovo
Per Ruben, i prossimi mesi saranno decisivi non solo per il club, ma anche per la sua carriera internazionale:
- Obiettivo Tuchel: Il CT dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, lo ha recentemente reinserito nel giro della Nazionale, ma si aspetta un finale di stagione di altissimo livello per includerlo nella spedizione per il Mondiale 2026.
- Contratto in stand-by: A differenza di Tomori e Pulisic, Loftus-Cheek è l’unico big con scadenza 2027 per cui il Milan non ha ancora avviato i dialoghi per il rinnovo. L’età (29 anni) e la tenuta fisica sono i due fattori che spingono la dirigenza a una valutazione cauta: il rinnovo andrà guadagnato sul campo.
Mercato: Sarri chiama, Tare frena
Sebbene Allegri lo consideri importante, Loftus-Cheek non è ritenuto incedibile. Se dovesse arrivare un’offerta intorno ai 10-15 milioni di euro, il Milan si siederebbe al tavolo delle trattative.
- L’ombra della Lazio: Secondo Calciomercato.com, Maurizio Sarri lo ha messo in cima alla lista dei desideri per gennaio, desideroso di riabbracciare il suo pupillo dopo l’esperienza comune al Chelsea.
- I due ostacoli di Pedullà: Come riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’operazione è complicata da due fattori: l’alto ingaggio dell’inglese (circa 4 milioni netti) e i rapporti “gelidi” tra il DS rossonero Igli Tare e la sua ex società biancoceleste.