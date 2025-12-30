Loftus-Cheek di fronte a un bivio: dalle sirene della Serie A al sogno Mondiale con l’Inghilterra. La posizione di Tare e Allegri

Loftus-Cheek si trova probabilmente ad un bivio decisivo della propria carriera: permanenza al Milan o addio?

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan è diventato un vero e proprio enigma tattico e contrattuale. Nonostante sia considerato un elemento di spessore da Massimiliano Allegri, il centrocampista inglese vive un momento di riflessione profonda: da un lato la stima dei compagni, con Adrien Rabiot che lo definisce “sottovalutato”, dall’altro la necessità di trovare una continuità che finora è mancata a causa dei troppi infortuni.

Loftus-Cheek, la missione Mondiale e il bivio rinnovo

Per Ruben, i prossimi mesi saranno decisivi non solo per il club, ma anche per la sua carriera internazionale:

Obiettivo Tuchel: Il CT dell’Inghilterra, Thomas Tuchel , lo ha recentemente reinserito nel giro della Nazionale, ma si aspetta un finale di stagione di altissimo livello per includerlo nella spedizione per il Mondiale 2026 .

Contratto in stand-by: A differenza di Tomori e Pulisic, Loftus-Cheek è l'unico big con scadenza 2027 per cui il Milan non ha ancora avviato i dialoghi per il rinnovo. L'età (29 anni) e la tenuta fisica sono i due fattori che spingono la dirigenza a una valutazione cauta: il rinnovo andrà guadagnato sul campo.

Mercato: Sarri chiama, Tare frena

Sebbene Allegri lo consideri importante, Loftus-Cheek non è ritenuto incedibile. Se dovesse arrivare un’offerta intorno ai 10-15 milioni di euro, il Milan si siederebbe al tavolo delle trattative.