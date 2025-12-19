Loftus-Cheek, valigie pronte? Il Mondiale chiama, il Milan riflette. Due le possibili destinazioni

Loftus-Cheek potrebbe partire nel prossimo mercato di gennaio: Lazio e Premier League nel futuro del centrocampista inglese

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan è diventato improvvisamente un rebus. Nonostante la titolarità nella sfortunata semifinale di Supercoppa contro il Napoli, il centrocampista inglese starebbe valutando seriamente un addio già nella finestra di gennaio. Come riportato da Calciomercato.com, alla base di questa possibile separazione ci sarebbe una motivazione precisa: la maglia della Nazionale.

Loftus-Cheek, obiettivo Mondiali con Tuchel

Nonostante le 17 presenze accumulate in questa prima parte di stagione, il rendimento di Loftus-Cheek è apparso sottotono, con un solo gol all’attivo (contro il Lecce alla seconda giornata).

L’ambizione: Con l’approdo di Thomas Tuchel sulla panchina dell’Inghilterra, Ruben è convinto di potersi giocare una chance per i Mondiali 2026 .

Con l’approdo di Thomas Tuchel sulla panchina dell’Inghilterra, Ruben è convinto di potersi giocare una chance per i . Il nodo minutaggio: Per convincere il nuovo CT, il classe ’96 sente di dover essere un titolare inamovibile e protagonista assoluto, ruolo che nel Milan di Allegri non sente più garantito al 100%.

Cifre e pretendenti: Premier o Sarri-bis?

Il Milan, dal canto suo, non chiude alla cessione. Il contratto dell’inglese scade nel giugno 2027 e non ci sono discorsi aperti per un rinnovo. Gennaio potrebbe quindi essere l’ultima occasione per recuperare l’investimento da circa 20 milioni di euro versati al Chelsea due anni fa.