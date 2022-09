Lodetti su Pioli: «È un moderato così come Rocco»

Giovanni Lodetti, ex giocatore rossonero del Milan di Nereo Rocco, ha parlato di Stefano Pioli alla Gazzetta dello Sport

«Pioli non si esalta, non se la prende, non fa mai discorsi strani. È un moderato e anche Rocco era così, soprattutto se paragonato a Herrera: gli piacerebbe»

DIFFERENZE CON ROCCO – «Sul campo lo stile è diverso, ma è il calcio a essere cambiato. Ai tempi correvamo io, Trapattoni e l’altra mezzala. Ora corrono tutti, anche se magari non sanno dove vanno. In generale, da noi il vero allenatore era Marino Bergamasco. Rocco creava un nucleo di giocatori e li gestiva. Nel calcio puoi ottenere risultati con le buone maniere; se usi le cattive, i risultati arrivano, ma poi rompi»