Locatelli scoppia a piangere dopo Milan Juve: cosa è successo al triplice fischio – VIDEO

Manuel Locatelli è l'unico vero tifoso che abbiamo in questa squadra.

Soffre come e più di noi non riuscendo a emergere in un ruolo non suo, adattandosi e senza mai dire una parola di troppo.

Sarò duro ma sciacquatevi la bocca quando parlate di Manuel.#MilanJuve pic.twitter.com/WH43nD43L2