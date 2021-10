De Zerbi: «Locatelli Milan? Se fosse rimasto...»

Nel corso della lunga intervista concessa a ‘Tutti Convocati’, l’allenatore dello Shakhtar, Roberto De Zerbi ha parlato di Manuel Locatelli

Nel corso della lunga intervista concessa a ‘Tutti Convocati’, in onda su Radio 24, l’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha speso parole importanti per Manuel Locatelli, allenato al Sassuolo e ora alla Juventus:

«Locatelli andando alla Juve ha conosciuto cosa significhi la squadra grossa e cosa sia la pressione. Non avevo dubbi si imponesse, ha la sana presunzione che deve avere un calciatore del suo livello. E l’Europeo lo ha aiutato come convinzione. L’ambiente Sassuolo credo sia stato determinante per Locatelli. Non so se rimanendo al Milan sarebbe potuto arrivare a questi livelli, ma venendo da noi è tornato un po’ indietro e lo aveva capito. Un passo indietro per farne poi due o tre in avanti»