Locatelli Juve, accordo trovato: tutte le cifre e i dettagli del trasferimento

Dopo una trattativa durata due mesi, la Juventus è pronta ad accogliere Manuel Locatelli. L’incontro di oggi tra le società ha dato esito positivo e adesso può arrivare la chiusura definitiva dell’affare. L’obiettivo del club bianconero adesso è quello di formalizzare il tutto il prima possibile, così da poter regalare a Massimiliano Allegri il centrocampista in tempo per il campionato.

Il centrocampista campione d’Europa si trasferirà all’ombra della Mole in prestito con obbligo a 35 milioni totali (tra fisso e bonus semplici) più altri bonus più difficili. L’intesa sulle cifre c’era già mancava sulla formula che è stata trovata sulla base di un prestito biennale con riscatto obbligatorio al secondo anno, che può scattare già alla prima stagione in caso di qualificazione in Champions League.