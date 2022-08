Locatelli: «Il nostro obiettivo è vincere il campionato». Le parole del centrocampista della Juventus ed ex Milan

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dello scudetto. Ecco le parole del centrocampista bianconero:

«Ho più responsabilità in campo ma non mi spaventa, sono qui per questo. Noi non ci nascondiamo, il nostro primo obiettivo è vincere il campionato e stiamo lavorando in questa direzione. Ci siamo allenati bene e questa è la cosa più importante».