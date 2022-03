Lobotka: «Il Milan ha grandi giocatori, sarà una battaglia». Le parole del centrocampista del Napoli

Lobotka a DAZN prima di Napoli-Milan.

Le sue parole: «Mi piace giocare con Fabian perché vuole sempre il pallone, non ho comunque problemi con gli altri. Voglio solo divertirmi e farmi divertire. Sfida con Kessie? Non sono con lui, sarà una battaglia, perché hanno grandi giocatori. Vedremo come finirà».