Liverpool, Klopp: «Firmino ancora out. Rinnovo Salah? Nulla da dire»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in vista del match di Premier League contro il Crystal Palace. Le sue dichiarazioni.

«Il Crystal Palace è migliorato molto quest’anno, affronteremo una squadra con le idee chiare e tanti giocatori di talento. Firmino non è ancora pronto, tornerà ad allenarsi coi compagni soltanto la prossima settimana. Domani ci saranno delle rotazioni visto che veniamo da tre partite in una settimana, è normale. Rinnovo Salah? Non ho niente da dire al riguardo».