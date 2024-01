Lista UEFA Milan, pronti questi tre cambi: tutte le novità verso l’Europa League

Lista UEFA Milan, pronti questi tre cambi in casa rossonera: tutte le novità verso l’esordio in Europa League

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla lista UEFA del Milan in vista dell’esordio in Europa League contro il Rennes. Pronti tre cambi in casa rossonera.

Bennacer prenderà il posto di Krunic, Terracciano quello di Caldara. Per quanto riguarda Gabbia, invece, potrà essere aggiunto senza sacrifici in quanto formato proprio nel Milan. C’è tempo fino al 2 febbraio per cambiare la lista.