L’Inter lancia la volata scudetto, Conte pregusta la rivincita e la Juve trema

L’Inter schianta il Milan e fa il vuoto in classifica, Conte non può più nascondersi: lo scudetto sarebbe la rivincita che sognava da anni

L’Inter spezza l’equilibrio del campionato perché forse per la prima volta gioca a carte scoperte, si alza sui pedali e fa il vuoto. Era la favorita insieme alla Juventus da inizio stagione, ma fino a poco tempo fa è rimasta in scia, aspettando il momento giusto per piazzare l’attacco.

Il Milan ha dato tutto in un girone di andata semplicemente straordinario, ben oltre i limiti di una squadra costruita per il 3°-4° posto, e le assenze pesanti non hanno aiutato Pioli, mentre Conte da inizio 2021 ha ricompattato il gruppo e si è preso il derby con una prova di forza quasi inaspettata. Che cambia inevitabilmente gli equilibri del campionato e di una corsa scudetto che ormai è una volata, lanciata proprio dai nerazzurri nel derby.

