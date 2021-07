L’Inghilterra si copre, le ultime novità di formazione

Gareth Southgate pensa ad un cambio rispetto alla formazione vista contro la Danimarca: dentro il terzino Trippier

Kieran Trippier potrebbe essere la novità di formazione dell’Inghilterra nella finale contro l’Italia. Southgate, infatti, starebbe pensando di schierarsi con una difesa a cinque per togliere ampiezza agli Azzurri inserendo Trippier al posto di Saka.

Questo l’11 inglese secondo Sky Sport Uk con un sostanziale atteggiamento prudenziale in partenza per Southgate. Difesa che dunque in fase di non possesso sarà a 5, diventando a 3 in fase di costruzione con Shaw e Trippier che formeranno il centrocampo a 4 con Rice e Phillips.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane.