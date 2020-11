Lille-Milan: ballottaggio Castillejo-Brahim Diaz sulla destra

Lille-Milan: ballottaggio sulla destra tra Castillejo e Brahim Diaz tra le fila del Milan. Ecco come sarà composto l’attacco rossonero

Per la sfida di giovedì in Francia contro il Lille, Daniele Bonera e Stefano Pioli stanno pensando ad un ballottaggio tra Samu Castillejo e Brahim Diaz sulla corsia di destra. I due spagnoli sono attualmente i principali indiziati per sostituire l’infortunato Saelemaekers (out per due settimane).

A completare il tridente di trequartisti Hauge sulla sinistra e Calhanoglu o Krunic nel ruolo di trequartista centrale dietro l’unica punta Rebic, favorito su Colombo.